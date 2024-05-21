Небензя рассказал об ответе России на милитаризацию космоса Западом

Небензя: милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов Москвы

Милитаризация космоса Западом потребует анализа и ответных шагов России. При этом Москва останется приверженной своим обязательствам по международному праву, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Разумеется, сложившаяся ситуация потребует анализа и ответных шагов с нашей стороны», — отметил он.

По его словам, Москва неоднократно подтверждала готовность к выполнению обязательств. Несмотря на агрессивный настрой Соединенных Штатов и их союзников, РФ продолжит вести работу на этом направлении и прилагать усилия совместно с государствам-членами ООН для сохранения космоса мирным, резюмировал Василий Небензя.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе.

На прошлой неделе сообщалось, что Штаты планируют разместить на земле и в космосе новейшие средства, позволяющие нападать на орбитальные спутники.

Дело в том, что Вашингтон обвиняет Россию и Китай в разработке противоспутникового оружия. При этом о создании собственных средств представители Пентагона не распространяются.