Совбез ООН не принял проект предложенной Россией резолюции

Совбез ООН не принял проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом сообщает РИА Новости.

Комитет ООН 1 ноября 2022 года одобрил проект документа о предотвращении гонки вооружений в космосе, который был предложен российской стороной. Соавторами выступили 18 государств.

Ранее сообщалось, что Конгресс потребовал от главы Пентагона Ллойда Остина объяснить последствия ядерного взрыва в космосе. Остин должен отчитаться не позднее конца февраля 2025 года. Поводом для интереса членов Конгресса к космосу стала якобы «российская угроза» США.

В феврале президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию назвал вбросом сообщения о планах России разместить ядерное оружие в космосе.