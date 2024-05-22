Захарова оценила версию о причастности России к покушению на премьера Словакии. Кто выступил с этой идеей?

Захарова назвала безумной версию The Times о связи России с покушением на Фицо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала приступом безумия версию британской газеты The Times о причастности России к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

А я все гадала, кто же первым артикулировано произнесет сакраментальное «Russians Did It». Оказалось, The Times. В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно — рыба сойдёт с ума Мария Захарова официальный представитель МИД

Ранее Захарова заявила, что Москва осуждает нападение на Фицо. Она назвала его другом России, а также, что он «не боится высказывать свою точку зрения, которая нередко не совпадает с мейнстримом коллективного Запада». Словацкий премьер выступал против военной помощи Украине.

На Роберта Фицо совершили нападение 15 мая. Он его пережил

В Фицо выстрелили несколько раз после того, как он покинул здание, где проходило выездное заседание правительства страны в городе Гандлова. Премьер-министра госпитализировали и прооперировали.

Стрелка задержали. Им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он признал вину.

В материале The Times упоминается давняя связь Цинтулы с пророссийской группировкой

Автор статьи Питер Конради предполагает, что стрелок был обеспокоен тем, в каком направлении Фицо ведет страну. В частности, на видео, которое появилось из полицейского участка, куда увезли Цинтулу, тот обвиняет Фицо в планах «ликвидации СМИ» и критикует его правовые реформы.

В день покушения в парламенте обсуждался законопроект об упразднении национальной телекомпании RTVS, которая имеет значительную автономию, и замене ее новым органом, находящимся под более жестким контролем государства.

Между тем, как отмечает Конради, ссылаясь на словацкие СМИ, расследования выявили «более сложную фигуру». Ранее стрелок имел связи со «Словацкими призывниками», правой пророссийской военизированной группировкой, которая прекратила свою деятельность в 2022 году.

Кроме того, Цинтула имел крайне националистические взгляды, что следует из книги, которую он опубликовал самостоятельно в 2015 году. Напрямую о причастности Цинтулы к покушению на словацкого премьера в статье не говорится.