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14:53, 18 мая 2024Мир

Подозреваемый в покушении на премьера Словакии признал вину в суде

RTVS: подозреваемый в покушении на премьера Словакии писатель признал вину

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Писатель Юрай Цинтула, подозреваемый в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, признал вину в суде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал RTVS.

По данным источника, на заседании суда, которое проходит 18 мая, рассматривается ходатайство об аресте обвиняемого. 71-летний Цинтула находится в заключении с 15 мая.

Покушение на премьер-министра Словакии произошло в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Злоумышленник выстрелил в Фицо несколько раз, политика госпитализировали и прооперировали. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк рассказал, что сейчас премьер находится в сознании.

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      Алина Черненко
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