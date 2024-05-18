Подозреваемый в покушении на премьера Словакии признал вину в суде

RTVS: подозреваемый в покушении на премьера Словакии писатель признал вину

Писатель Юрай Цинтула, подозреваемый в покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, признал вину в суде. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на портал RTVS.

По данным источника, на заседании суда, которое проходит 18 мая, рассматривается ходатайство об аресте обвиняемого. 71-летний Цинтула находится в заключении с 15 мая.

Покушение на премьер-министра Словакии произошло в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Злоумышленник выстрелил в Фицо несколько раз, политика госпитализировали и прооперировали. Министр обороны Словакии Роберт Калиняк рассказал, что сейчас премьер находится в сознании.