В Польше арестовали девять человек по причине «диверсий по заказу России»

Премьер Польши Туск: девять человек арестовали по подозрению в диверсиях для РФ

Девять человек арестовали в Польше в связи с подозрением по поводу их причастности к диверсиям, которые якобы были совершены по заказу России. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает телеканал TVN24.

«Подозреваемым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — заявил польский премьер.

По словам Туска, задержанные являются наемниками, некоторые из них — представители криминального мира. Он уточнил, что обвиняемые являются гражданами Украины, Белоруссии и Польши.

Ранее заявления Запада о том, что президент России Владимир Путин хочет напасть на Польшу и другие страны в Европе, американский журналист Такер Карлсон назвал абсурдными и безумными. Он аргументировал это тем, что российский лидер и так управляет самым большим государством в мире.