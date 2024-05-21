В Польше арестовали девять человек по причине «диверсий по заказу России»
Девять человек арестовали в Польше в связи с подозрением по поводу их причастности к диверсиям, которые якобы были совершены по заказу России. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает телеканал TVN24.
«Подозреваемым предъявлены обвинения в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — заявил польский премьер.
По словам Туска, задержанные являются наемниками, некоторые из них — представители криминального мира. Он уточнил, что обвиняемые являются гражданами Украины, Белоруссии и Польши.
Ранее заявления Запада о том, что президент России Владимир Путин хочет напасть на Польшу и другие страны в Европе, американский журналист Такер Карлсон назвал абсурдными и безумными. Он аргументировал это тем, что российский лидер и так управляет самым большим государством в мире.