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17:38, 10 июня 2024Бывший СССР

На Украине берег реки усеяли зараженными чумой тушами

«Страна.ua»: на Украине на берегу реки Прут нашли туши зараженных чумой свиней

Фото: PxHere

На Украине в Черновицкой области обнаружили выброшенные туши зараженных африканской чумой свиней. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Туши животных были найдены в городе Черновцы на берегу реки Прут. Жители соседнего микрорайона жаловались на неприятный запах. По информации журналистов, на место были направлены специалисты для проведения дезинфекции.

«Вход на территорию островка, где их нашли, закрыли и объявили карантинную зону», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что в Латвии произошел скандал из-за комикса о бойцах Вооруженных сил Украины. Украинские солдаты были изображены в виде свиней в военной форме, что стало причиной скандала и угроз художнице Гундеге Маките Эвелоне.

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      Екатерина Грищенко
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