На Украине национализировали НПЗ опального олигарха

Кабмин Украины одобрил национализацию Одесского НПЗ олигарха Курченко

Правительство Украины одобрило национализацию Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принадлежащего разыскиваемому в стране после событий Майдана 2014 года опальному олигарху Сергею Курченко. О решении кабмина сообщает Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«Сегодня кабинет министров Украины согласовал предложение Нацагентства о принудительном изъятии в интересах государства ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод"», — приводятся в публикации слова заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина.

Выпуск нефтепродукции на заводе был остановлен в 2014 году после ареста активов Курченко, когда бизнесмен бежал в Россию. В 2017 году украинские власти уже национализировали завод, однако в 2019 году Верховный суд Украины позволил обжаловать решение регулятора.

Ранее на Украине предъявили новое обвинение олигарху Игорю Коломойскому (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его подозревают в организации заказного убийства.