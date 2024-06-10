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15:42, 10 июня 2024Бывший СССР

На Украине национализировали НПЗ опального олигарха

Кабмин Украины одобрил национализацию Одесского НПЗ олигарха Курченко

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

Правительство Украины одобрило национализацию Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), принадлежащего разыскиваемому в стране после событий Майдана 2014 года опальному олигарху Сергею Курченко. О решении кабмина сообщает Национальное агентство Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«Сегодня кабинет министров Украины согласовал предложение Нацагентства о принудительном изъятии в интересах государства ПАО "Одесский нефтеперерабатывающий завод"», — приводятся в публикации слова заместителя председателя АРМА Павла Великоречанина.

Выпуск нефтепродукции на заводе был остановлен в 2014 году после ареста активов Курченко, когда бизнесмен бежал в Россию. В 2017 году украинские власти уже национализировали завод, однако в 2019 году Верховный суд Украины позволил обжаловать решение регулятора.

Ранее на Украине предъявили новое обвинение олигарху Игорю Коломойскому (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его подозревают в организации заказного убийства.

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      Глеб Палехов
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