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14:02, 8 мая 2024Бывший СССР

Украинскому олигарху Коломойскому предъявили еще одно обвинение

Коломойскому грозит пожизненное заключение по делу о заказном убийстве юриста

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

Украинскому олигарху Игорю Коломойскому (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предъявили новое обвинение, на этот раз в организации заказного убийства, сообщается в Telegram-канале генпрокурора Украины. В случае признания виновным ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, Коломойский заказал убийство директора одной из юридических фирм, желая отомстить за невыполнение требований по аннулированию решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

Бизнесмен обратился к банде, специализировавшейся на подобных преступлениях. Члены группировки напали на директора, нанесли ему несколько ударов ножом, однако убить его не удалось.

По данным издания «Страна.ua», речь может идти об адвокате Сергее Карпенко, отказавшемся «выполнять указания в корпоративном споре» вокруг предприятия «Днепрспецсталь» в Запорожье. Нападение произошло в 2003 году в Феодосии.

Ранее Коломойскому предъявили обвинение в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 миллиарда гривен. Кроме того, его подозревают в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

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      Варвара Кошечкина
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