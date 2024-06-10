На Украине брата Медведчука заподозрили в неуплате налогов

ГБР Украины: братья Медведчука и Козака подозреваются в неуплате налогов

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подозревает в неуплате налогов родных братьев бывших депутатов от запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

ГБР заявляет, что подозреваемые владели кирпичным заводом в Львовской области и подделывали документацию о выработанной продукции. С 2017 по 2022 год они продавали списанные кирпичи за наличные физическим и юридическим лицам.

Таким образом, предприятие сокрыло продукцию почти на 160 миллионов гривен (353 миллиона рублей), а государственный бюджет недополучил налогов на 75 миллионов гривен (165 миллионов рублей).

