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12:32, 10 июня 2024Бывший СССР

На Украине брата Медведчука заподозрили в неуплате налогов

ГБР Украины: братья Медведчука и Козака подозреваются в неуплате налогов

Фото: РИА Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины подозревает в неуплате налогов родных братьев бывших депутатов от запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

ГБР заявляет, что подозреваемые владели кирпичным заводом в Львовской области и подделывали документацию о выработанной продукции. С 2017 по 2022 год они продавали списанные кирпичи за наличные физическим и юридическим лицам.

Таким образом, предприятие сокрыло продукцию почти на 160 миллионов гривен (353 миллиона рублей), а государственный бюджет недополучил налогов на 75 миллионов гривен (165 миллионов рублей).

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      Илья Таксюр
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