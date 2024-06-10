На Украине рассказали об интересе западных спецслужб к советским архивам

Директор архива СБУ Когут: Запад изучает работу спецслужб РФ по архивам СССР

Запад изучает работу спецслужб России с помощью архивов времен СССР, в том числе и на Украине. Об этом рассказал директор архива Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Когут в интервью изданию «Главком».

Когут ответил на вопрос об интересе правительства Великобритании к находящимся на Украине архивам КГБ СССР. Он уклонился от прямого ответа на вопрос, заявив, что смотрит на конкретные организации, обращающиеся с запросом

«Конечно, иностранцы часто обращаются. Для наших партнеров сегодня важно понимать методы их [спецслужб РФ] работы», — заявил архивист. По его словам, архивные материалы вызывают большой интерес у исследователей спецслужб.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявил о вывозе из Харькова важной документации. По его словам, из города вывезены архивы и важные для оборонной промышленности Украины документы.