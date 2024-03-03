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04:02, 3 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о вывозе из Харькова важной документации

Экс-депутат Рады Мосийчук: из Харькова вывезли важную для обороны документацию

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Из Харькова вывезли важную для обороны документацию. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, передает РИА Новости.

Он пояснил, что из города эвакуированы дорогостоящие музейные экспонаты, а также архивы и важные для оборонной промышленности Украины документы, которые могут представлять интерес для российских войск. «Потом пошла информация про то, что началась эвакуация еврейских религиозных и общественных деятелей, организаций», — добавил политик.

Мосийчук также обратил внимание, что 2 марта президент Украины Владимир Зеленский рекомендовал жителям Харькова отказаться от возвращения домой, хотя ранее наоборот, призывал возвращаться. «Это очень серьезный сигнал, семьям с детьми стоит подумать об эвакуации из Харькова», — подчеркнул экс-депутат.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Вооруженных сил США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что Украина потеряет Одессу и Харьков, поскольку Россия уже «запланировала освобождение» этих крупных городов. Эксперт также предупредил, что если киевское руководство и его союзники не согласятся на мирные переговоры с Россией, то Москва будет вынуждена продвигаться на запад Украины.

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