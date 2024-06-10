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15:45, 10 июня 2024Бывший СССР

На Украине заявили о продаже конфискованного у бизнесмена Саввиди завода

Фонд госимущества Украины: продан завод, конфискованный у бизнесмена Саввиди

Фото: Thomas Peter / Reuters

На Украине завод «ПентоПак», производящий упаковку для мясоперерабатывающей отрасли, продали на аукционе за 2,5 миллиона долларов. О продаже конфискованного предприятия у российского бизнесмена Ивана Саввиди сообщил глава Фонда госимущества страны (ФГИУ) Виталий Коваль в Telegram.

«Рынок определил стоимость этого объекта, и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 миллионов гривен», — говорится в публикации.

Коваль уточнил, что покупатель имеет 20 дней на оплату лота. Отмечается, что инвестор уже внес гарантийный взнос.

7 мая на Украине выставили на продажу предприятия, конфискованные у Саввиди. В Государственном бюро расследований страны сообщали, что лот был выставлен со стартовой ценой 203,7 миллиона гривен. Активы бизнесмена планировалось продать на онлайн-аукционе.

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      Кристина Есикова
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