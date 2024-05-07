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16:49, 7 мая 2024Бывший СССР

На Украине решили продать активы российского бизнесмена

На Украине выставили на продажу активы российского бизнесмена Саввиди
Иван Саввиди

Иван Саввиди. Фото: Валерий Левитин / РИА Новости

На Украине на продажу выставили предприятия по производству упаковок пищевых продуктов, конфискованные у российского бизнесмена Ивана Саввиди. Об этом сообщило Госбюро расследований (ГБР) Украины в Telegram.

«Украина выставила на продажу активы… Ивана Саввиди, национализированные по материалам ГБР. Фонд госимущества Украины утвердил стартовую цену частного акционерного общества "ПентоПак" и опубликовал соответствующий лот для продажи предприятия со стартовой ценой 203,7 миллиона гривен (около 472,5 миллиона рублей — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Активы бизнесмена продадут на онлайн-аукционе, который запланирован на 31 мая.

В апреле стало известно, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял активы, которые якобы принадлежат губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его родственникам. Согласно заявлению ВАКС, были конфискованы в доход государства квартиры, машины и другое имущество.

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      Александр Курбатов
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