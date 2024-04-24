На Украине заявили об изъятии возможных активов Балицкого

ВАКС Украины: изъяты возможные активы губернатора Запорожской области Балицкого

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял активы, которые якобы принадлежат губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его родственникам. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Telegram.

Уточняется, что 23 апреля судебная коллегия частично удовлетворила иск Минюста Украины и применила в отношении Балицкого, его отца и сына предусмотренную пунктом статью 4 закона «О санкциях». Согласно заявлению ВАКС, были конфискованы в доход государства квартиры, машины и другое имущество.

Ранее на Украине заочно осудили экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего начальника Государственной регистрационной службы Дмитрия Ворона. Как заявили в украинской Службе безопасности (СБУ), они якобы сотрудничали с Россией.

11 марта в СБУ сообщили о приговоре для главы российской администрации в Балаклее. Неназванного мужчину осудили на 14 лет лишения свободы.