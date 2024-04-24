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12:44, 24 апреля 2024Бывший СССР

На Украине заявили об изъятии возможных активов Балицкого

ВАКС Украины: изъяты возможные активы губернатора Запорожской области Балицкого
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял активы, которые якобы принадлежат губернатору Запорожской области Евгению Балицкому и его родственникам. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС в Telegram.

Уточняется, что 23 апреля судебная коллегия частично удовлетворила иск Минюста Украины и применила в отношении Балицкого, его отца и сына предусмотренную пунктом статью 4 закона «О санкциях». Согласно заявлению ВАКС, были конфискованы в доход государства квартиры, машины и другое имущество.

Ранее на Украине заочно осудили экс-министра образования Дмитрия Табачника и бывшего начальника Государственной регистрационной службы Дмитрия Ворона. Как заявили в украинской Службе безопасности (СБУ), они якобы сотрудничали с Россией.

11 марта в СБУ сообщили о приговоре для главы российской администрации в Балаклее. Неназванного мужчину осудили на 14 лет лишения свободы.

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      Кристина Есикова
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