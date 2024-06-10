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16:36, 10 июня 2024Забота о себе

Нарколог перечислил усиливающие тягу к алкоголю продукты

Нарколог Петров: тягу к алкоголю усиливает еда, которую употребляли с выпивкой

Фото: Stefan Johnson / Unsplash

Некоторые продукты могут увеличивать тягу к алкоголю, предупредил психиатр-нарколог Антон Петров. Усиливающие желание выпить продукты и блюда он перечислил в беседе с изданием «Доктор Питер».

Он уточнил, что достоверных данных о продуктах, усиливающих влечение к спиртному, пока нет, но, скорее всего, тягу к алкоголю будет усиливать та еда, которую человек привычно употреблял с выпивкой. «Нередко приходится слышать от пациентов: "Как же я пойду в ресторан, закажу себе стейк и не выпью вина?" Или: "Сейчас все поедут на шашлыки, будут пить, а мне совсем нельзя?"» — отметил нарколог.

По его словам, это свидетельствует о сформированной привычке употреблять алкоголь. Аналогично человек привыкает пить пиво в пятницу и алкогольные коктейли на отдыхе. «Но в случае, когда у человека присутствуют навыки осознанности, когда он успевает заметить, что появилось желание выпить, могут сработать техники замещения. Появилось влечение — можно его подавить, заев вкусной едой», — отметил нарколог. Он добавил, что для подавления желания выпить прием пищи должен быть обильным, а выбор еды — желательным, состоящим из любимых блюд.

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      Александра Лисица
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