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11:38, 10 июня 2024Экономика

«Наше радио» захотели продать

«Ъ»: владелец радиостанций «Наше радио» и Rock FM захотел продать активы

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Владелец ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Виталий Богданов захотел продать свои активы. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

В ЗАО «Мультимедиа Холдинг» входят «Наше радио», радиостанции Jazz FM, Rock FM, рекламное агентство «Джем», информационное агентство «Национальная служба новостей» (НСН), а также завод по производству виниловых пластинок полного цикла. Эксперты оценивают их суммарную стоимость в 45-48 миллионов долларов. Возможными покупателями называют «Газпром-Медиа Холдинг» и «Европейскую медиагруппу».

В 2023 году выручка ЗАО составила 221 миллион рублей при чистой прибыли 32 миллиона. По данным источников, выручка холдинга в 2024-м вырастет на 10 процентов благодаря оживлению автомобильного рынка, рынка недвижимости и банковского сектора. Как полагают некоторые эксперты, НСН, вероятно, будет продана отдельно от других активов холдинга, так как ее доходы также вырастут за счет государственных тендеров.

Среди причин продажи активов называют опасения санкций — ранее Богданов вышел почти из всех структур ЗАО.

В начале июня стало известно, что американская Starbucks Corporation, которая прекратила бизнес в России и продала свои кофейни, решила оставить возможность вернуться в страну. Компания подала восемь заявок на регистрацию товарных знаков под названиями Starbucks, Starbucks coffee, «Старбакс кофе», frappuccino и других. Компания захотела защитить торговые знаки от неправомерного использования при продаже кофемашин, посуды для напитков, кофейных капсул, кофейных напитков и других товаров.

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      Вячеслав Агапов
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