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21:01, 10 июня 2024Забота о себе

Найдено неожиданное средство для борьбы с деменцией

Невролог Уэбб: виагра может предотвратить деменцию

Фото: PxHere

Виагра полезна не только для лечения эректильной дисфункции, но и для профилактики деменции. Об этом заявил невролог Аластер Уэбб, пишет Daily Mail.

Уэбб рассказал, что неожиданное средство для борьбы с деменцией было найдено во время лечения пациентов с легкой умственной отсталостью после инсульта. По его словам, в ходе исследования выяснилось, что действующее вещество виагры силденафил увеличивает приток крови к крупным и мелким сосудам головного мозга и повышает скорость их реагирования. «Эти два ключевых фактора являются самыми распространенными причинами сосудистой деменции», — отметил Уэбб.

Специалист добавил, что виагра имеет хороший потенциал стать доступным и безопасным средством предотвращения деменции. Для этого, по его мнению, необходимо провести масштабные исследования с привлечением большего числа пациентов.

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      Алиса Дмитриева
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