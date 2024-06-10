Найдено неожиданное средство для борьбы с деменцией

Невролог Уэбб: виагра может предотвратить деменцию

Виагра полезна не только для лечения эректильной дисфункции, но и для профилактики деменции. Об этом заявил невролог Аластер Уэбб, пишет Daily Mail.

Уэбб рассказал, что неожиданное средство для борьбы с деменцией было найдено во время лечения пациентов с легкой умственной отсталостью после инсульта. По его словам, в ходе исследования выяснилось, что действующее вещество виагры силденафил увеличивает приток крови к крупным и мелким сосудам головного мозга и повышает скорость их реагирования. «Эти два ключевых фактора являются самыми распространенными причинами сосудистой деменции», — отметил Уэбб.

Специалист добавил, что виагра имеет хороший потенциал стать доступным и безопасным средством предотвращения деменции. Для этого, по его мнению, необходимо провести масштабные исследования с привлечением большего числа пациентов.

Ранее невролог Ричард Рестак подсказал простой способ выявить деменцию у близкого человека. Он посоветовал задать три вопроса, чтобы оценить, есть ли у него проблемы с памятью и поведением.