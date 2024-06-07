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10:34, 7 июня 2024Забота о себе

Врач подсказал простой способ выявить деменцию у близкого человека

Невролог Рестак: три вопроса помогут выявить деменцию у близкого человека

Фото: Andreea Popa / Unsplash

Невролог Ричард Рестак подсказал три вопроса, которые помогут выявить деменцию у близкого человека. Разработанный врачом простой способ определить начинающееся слабоумие публикует HuffPost.

Рестак объяснил, что, достигнув взрослого возраста, люди ведут себя последовательно, закономерно и предсказуемо, а болезнь Альцгеймера и другие виды деменции нарушают эти устоявшиеся модели поведения. Оценить состояние ментального здоровья человека, по словам врача, помогут три вопроса: имеются ли изменения в обычном поведении, имеются ли недавно возникшие проблемы с памятью и появились ли очевидные изменения в обычном поведении.

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Если ответ хотя бы на один вопрос оказался положительным, Рестак предложил проанализировать, причиняют ли произошедшие перемены дискомфорт самому человеку и его окружению. При этом врач уточнил, что положительный ответ только на второй вопрос, как правило, указывает на легкие когнитивные нарушения или обычную рассеянность. Положительные ответы на первый и третий вопросы могут быть признаками как деменции, так и психических заболеваний. Чтобы поставить диагноз, невролог рекомендовал обратиться к специалисту.

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      Екатерина Улитина
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