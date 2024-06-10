Назначена дата заочного суда над журналистом-иноагентом Зыгарем

Суд 14 июня начнет рассмотрение дела журналиста Зыгаря о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы назначил на 14 июня предварительные слушания по уголовному делу журналиста Михаила Зыгаря (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), обвиняемого в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд над ним пройдет заочно. Зыгарь заочно арестован и объявлен в розыск. Сейчас он проживает в Берлине.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России.

Михаил Зыгарь занимал должность главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) с 2010 по 2015 год. В октябре 2022 года его имя появилось в списке Минюста.