Назван район Москвы с самыми дешевыми для аренды квартирами

«Яндекс Аренда»: самые дешевые квартиры в Москве под сдачу стоят 36 тыс. руб.

Самые дешевые квартира в столице под сдачу расположены в поселении Рязановское (Новая Москва). В июне средняя месячная арендная ставка там составила 36 тысяч рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова.

На втором месте по доступности аренды оказалось поселение Кокошкино в Новой Москве со средней ставкой 39 тысяч рублей. На третьем месте расположилось поселение Десеновское, где квартиру на долгий срок можно снять в среднем за 40 тысяч рублей.

В «старой» Москве наиболее дешевые квартиры расположены в районе Вешняки на востоке города с медианной арендной ставкой около 41 тысячи рублей. На втором месте расположилось Южное Бутово на юго-западе города, где средний ежемесячный платеж составляет 44 тысячи рублей. На третьем месте — Зябликово на юге столицы с медианной стоимостью 45 тысяч рублей. В районе Царицыно (юг города) чуть дороже — 45,5 тысячи рублей в среднем. В Северном Медведкове (северо-восток) и поселке Северный (север) жилье можно арендовать за 48 тысяч рублей в среднем.

По словам Жукова, чаще всего в столице снимают бюджетные объекты — студии и однокомнатные квартиры. Преобладание таких лотов особенно заметно в Новой Москве.

Ранее стало известно, что на фоне низкого сезонного спроса в Москве подешевела аренда жилья. Сильнее всего в столице подешевели «трешки» — на 4,5 процента, до 130,4 тысячи рублей в месяц.