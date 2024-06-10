Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:50, 10 июня 2024Путешествия

Названа тройка самых посещаемых в мире стран

Самыми посещаемыми странами в 2023 году стали Франция, Испания и США

Фото: Francis Gonzalez / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Самыми посещаемыми в мире странами по итогам 2023 года стали Франция, Испания и США. Тройку лидеров назвали во Всемирной туристической организации.

Так, Франция приняла за год 100 миллионов международных туристов, Испания — 85 миллионов, США — 66 миллионов. Замыкают пятерку лидеров Италия (57 миллионов) и Турция (55 миллионов).

Ранее сообщалось, что цены на путевки в российские детские лагеря достигли исторического максимума летом 2024 года. Как отмечают эксперты, на рынке есть предложения и за миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон распустил парламент. Почему это позволит противникам помощи Украине прийти к власти во Франции?

      Москвичей напугали тропическими ливнями

      Блогер начал распространять позитив и попал за решетку

      В парламенте Армении согласились рассмотреть отставку правительства

      Врач из Дубая перечислила меры безопасности после случайного секса

      В Британии раскрыли подробности решения Макрона о внеочередных выборах

      Названа тройка самых посещаемых в мире стран

      Стало известно о сообщнике осушившей бар российского бизнесмена домработнице

      МИД Белоруссии заявил о принципиальной важности заявки в БРИКС

      Путин обсудил Украину с президентом Бразилии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше