Названа тройка самых посещаемых в мире стран

Самыми посещаемыми странами в 2023 году стали Франция, Испания и США

Самыми посещаемыми в мире странами по итогам 2023 года стали Франция, Испания и США. Тройку лидеров назвали во Всемирной туристической организации.

Так, Франция приняла за год 100 миллионов международных туристов, Испания — 85 миллионов, США — 66 миллионов. Замыкают пятерку лидеров Италия (57 миллионов) и Турция (55 миллионов).

Ранее сообщалось, что цены на путевки в российские детские лагеря достигли исторического максимума летом 2024 года. Как отмечают эксперты, на рынке есть предложения и за миллион рублей.