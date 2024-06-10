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19:03, 10 июня 2024Экономика

Названо число затронутых повышением МРОТ россиян

Эксперт Ляшок: повышение МРОТ может затронуть около 3 млн работников в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) может затронуть не только россиян с доходом ниже этого показателя. Число граждан, которые выиграют от роста МРОТ, в беседе с РИА Новости назвал ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, такие изменения могут коснуться в 2025 году около трех миллионов работников. Эксперт объяснил, что доходы будут расти не только у людей с зарплатой ниже уровня МРОТ. Работодатели будут стремиться сохранить дифференциацию денежных компенсаций между различными категориями сотрудников, поэтому эффект от меры властей будет и для тех россиян, чья зарплата сейчас выше, добавил Ляшок.

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При этом, по его мнению, на средний уровень жизни повышение МРОТ влияния не окажет. Заработные платы уже растут на фоне ухудшения ситуации с дефицитом кадров, в том числе у групп работников с низкими доходами, сказал эксперт.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин призвал власти добиться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) почти в два раза через шесть лет. Сейчас этот показатель в стране составляет 19 942 рубля, а к 2030 году он должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц.

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