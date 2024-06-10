Названо число затронутых повышением МРОТ россиян

Эксперт Ляшок: повышение МРОТ может затронуть около 3 млн работников в России

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) может затронуть не только россиян с доходом ниже этого показателя. Число граждан, которые выиграют от роста МРОТ, в беседе с РИА Новости назвал ведущий научный сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

По его словам, такие изменения могут коснуться в 2025 году около трех миллионов работников. Эксперт объяснил, что доходы будут расти не только у людей с зарплатой ниже уровня МРОТ. Работодатели будут стремиться сохранить дифференциацию денежных компенсаций между различными категориями сотрудников, поэтому эффект от меры властей будет и для тех россиян, чья зарплата сейчас выше, добавил Ляшок.

При этом, по его мнению, на средний уровень жизни повышение МРОТ влияния не окажет. Заработные платы уже растут на фоне ухудшения ситуации с дефицитом кадров, в том числе у групп работников с низкими доходами, сказал эксперт.

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин призвал власти добиться увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ) почти в два раза через шесть лет. Сейчас этот показатель в стране составляет 19 942 рубля, а к 2030 году он должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц.