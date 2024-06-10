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08:40, 10 июня 2024Экономика

Названы причины роста популярности купюр номиналом в пять тысяч рублей

Рост популярности пятитысячных купюр связали с их использованием в сбережениях

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Рост популярности купюр номиналом в пять тысяч рублей, зафиксированный Центробанком, связан с все более важной ролью, которую крупные банкноты играют в сбережениях россиян. Об этом заявил в интервью «Известиям» гендиректор «Гознака» Аркадий Трачук.

Он отметил, что в условиях «фундаментального изменения» способа использования денег в России, когда абсолютное большинство расчетов ведется в безналичной форме, потребность в мелких купюрах, находящихся в основе расчетов, уменьшается.

«Собственно, характер именно сбережений остается, и поэтому востребованность банкнот более высоких номиналов становится выше», — сказал руководитель акционерного общества, согласившись, что, помимо основной причины, на характер пользования наличными влияют и темпы инфляции.

Как ранее рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, безналичная оплата в 2023 году стала популярнее в стране на 5,3 процента, в результате чего доля таких платежей в розничном обороте достигла 83,4 процента — одного из самых выскоих показателей в мире.

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