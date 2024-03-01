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17:18, 1 марта 2024Экономика

В России стала популярнее безналичная оплата

Доля безналичных платежей в российской рознице выросла до 83,4 процента

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России в 2023 году стала на 5,3 процента популярнее безналичная оплата. Об этом рассказала председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече банков с регулятором, организованной Ассоциацией банков России, ее слова приводит «Интерфакс».

Доля такого вида платежей в розничном обороте по итогам прошлого года выросла до 83,4 процента, заявила она. «Это один из самых высоких показателей в мире», — подчеркнула глава ЦБ.

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Ранее зампред Банка России Сергей Белов заявил, что в России нескоро произойдет переход к полностью безналичным расчетам. «Безналичное общество в ближайшее время нам не грозит. Есть мировой опыт, опыт других стран, когда коллеги заявляли, что наличных не будет, но постепенно тренд развернулся в другую сторону», — отметил он.

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