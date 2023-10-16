Центробанк заявил о нескором переходе к безналичному обществу

Зампред ЦБ Белов: наличные деньги останутся в обороте еще долго

В России нескоро произойдет переход к полностью безналичным расчетам. Об этом заявил зампред Центробанка РФ Сергей Белов, его слова приводит РИА Новости.

«Безналичное общество в ближайшее время нам не грозит. Есть мировой опыт, опыт других стран, когда коллеги заявляли, что наличных не будет, но постепенно тренд развернулся в другую сторону», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной презентации новых купюр.

По словам Белова, наличные деньги останутся в обороте еще долго. Однако уже сейчас доля безналичных платежей в российской рознице превышает 81 процент, добавил он.

Ранее Банк России представил новые банкноты номиналом в одну и пять тысяч рублей. Обновленная купюра в 1 тысячу рублей посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, на пятитысячной изображены Екатеринбург и достопримечательности Уральского федерального округа. В ЦБ отметили, что модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.