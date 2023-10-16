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13:55, 16 октября 2023Экономика

Центробанк заявил о нескором переходе к безналичному обществу

Зампред ЦБ Белов: наличные деньги останутся в обороте еще долго

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В России нескоро произойдет переход к полностью безналичным расчетам. Об этом заявил зампред Центробанка РФ Сергей Белов, его слова приводит РИА Новости.

«Безналичное общество в ближайшее время нам не грозит. Есть мировой опыт, опыт других стран, когда коллеги заявляли, что наличных не будет, но постепенно тренд развернулся в другую сторону», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной презентации новых купюр.

По словам Белова, наличные деньги останутся в обороте еще долго. Однако уже сейчас доля безналичных платежей в российской рознице превышает 81 процент, добавил он.

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