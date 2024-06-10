Невеста заметила странное поведение жениха и поставила ему ультиматум

Пользовательница Reddit с ником satosugies призналась, что задумалась о расставании со своим женихом из-за его странного поведения. Она заявила, что поставила возлюбленному ультиматум, заставив выбирать между ней и его лучшим другом.

Девушка рассказала, что познакомилась со своим возлюбленным восемь лет назад. Тогда же у парня появился деловой партнер по имени Эйс, который также был его лучшим другом. Она заметила, что ее жених каждый день после работы проводит время с другом и иногда остается ночевать у него.

В один из дней, вспомнила девушка, возлюбленный пожаловался, что неважно себя чувствует из-за того, что ему не терпится увидеть Эйса, так как они должны были отправиться с ним в долгожданную поездку. Из-за этого он даже отказался от близости с невестой. «Но последней каплей стало то, что он отменил празднование нашей восьмилетней годовщины отношений, чтобы куда-нибудь сходить с Эйсом. После этого он остался у него дома на ночь и не отвечал на мои звонки», — пожаловалась satosugies.

После этого девушка потребовала, чтобы ее жених выбрал между ней и лучшим другом. Рассказчица также заявила, что она не будет общаться с избранником до тех пор, пока тот не скажет, что он разорвал отношения с Эйсом.

В комментариях пользователи сочли поведение жениха девушки странным. «Лучшие друзья себя так не ведут. Это ненормально», «Думаю, тебе стоит выбрать себя», — высказались они.

Ранее женщина поделилась на Reddit историей о том, как ее муж узнал о том, что она хочет ему изменить. После этого супруг задумался о разводе.