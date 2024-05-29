Несколько лет не работавшая женщина раскрыла мужу свой секрет и разрушила брак

Пользователь Reddit поделился историй о том, как его жена раскрыла ему свой секрет, чем разрушила их брак. Женщина призналась мужу, что задумалась об измене, после чего мужчина захотел развестись.

Автор поста написал, что женат на супруге восемь лет. Три года назад у них родился сын, которого они не планировали из-за проблем с финансами. По его словам, до рождения ребенка его супруга была официанткой, в то время как он работал строителем. «Я начал больше работать и мало времени проводить с женой, чтобы обеспечивать семью после пополнения (...) И моя жена начала жаловаться, что я не помогаю ей с ребенком», — отметил он.

Герой истории рассказал, что недавно его супруга снова устроилась на работу, из-за чего они начали проводить еще меньше времени вместе. «Я думал, что все идет отлично, но прошлой ночью жена призналась, что с ней на работе флиртует парень. Он предложил ей сходить на свидание за моей спиной», — возмутился автор.

После признания жены мужчина задумался о разводе. « Я работал по 10 или 12 часов в день шесть дней в неделю, чтобы обеспечить наш дом и быт, а она соблазнилась каким-то парнем на работе, которого знает шесть недель», — пожаловался рассказчик.

В комментариях под постом пользователи рекомендовали автору поговорить о произошедшей ситуации с семейным психологом. Многие похвалили супругу рассказчика за честность и посоветовали мужчине постараться сохранить брак.

Ранее женщина рассказала на Reddit, что подала на развод из-за неожиданного вопроса мужа. Большинство комментаторов одобрили ее решение.