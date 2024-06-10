Российский дрон протаранил ударный беспилотник ВСУ «Вампир»

Оператор российского беспилотника сбил украинский тяжелый ударный дрон «Вампир», предотвратив попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по позициям России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).
«Оператор "Мавика" 57-й гвардейской омсбр (отдельной мотострелковой бригады — прим. «Ленты ру») мгновенно сориентировался и пошел на таран, чтобы спасти жизни пехоты на земле», — сообщают военные корреспонденты.
Как отмечает «РВ», «Вампиры» используются ВСУ, чтобы атаковать российские войска на южнодонецком направлении.
«Вампир» — ударный беспилотник, разработка которого началась на Украине 2022 году. Дрон способен перенести 15 килограммов боезаряда и подниматься на 400 метров в высоту. Заявленная дальность полета — до 10 километров.
Ранее беспилотник ВСУ был сбит при попытке атаковать Белгородскую область. Его уничтожили силы противовоздушной обороны.