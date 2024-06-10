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10:20, 10 июня 2024Бывший СССР

Российский дрон протаранил ударный беспилотник ВСУ «Вампир»

«РВ»: российский дрон протаранил беспилотник ВСУ «Вампир», чтобы спасти пехоту

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Оператор российского беспилотника сбил украинский тяжелый ударный дрон «Вампир», предотвратив попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по позициям России. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

«Оператор "Мавика" 57-й гвардейской омсбр (отдельной мотострелковой бригады — прим. «Ленты ру») мгновенно сориентировался и пошел на таран, чтобы спасти жизни пехоты на земле», — сообщают военные корреспонденты.

Как отмечает «РВ», «Вампиры» используются ВСУ, чтобы атаковать российские войска на южнодонецком направлении.

«Вампир» — ударный беспилотник, разработка которого началась на Украине 2022 году. Дрон способен перенести 15 килограммов боезаряда и подниматься на 400 метров в высоту. Заявленная дальность полета — до 10 километров.

Ранее беспилотник ВСУ был сбит при попытке атаковать Белгородскую область. Его уничтожили силы противовоздушной обороны.

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      Илья Таксюр
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