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14:58, 9 июня 2024Россия

Беспилотник ВСУ сбит при попытке атаковать Россию

Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был перехвачен при попытке атаковать российскую территорию около 14:00 по московскому времени. При его уничтожении были задействованы дежурные средства противовоздушной обороны.

По данным военного ведомства, сбитый дрон относился к классу беспилотников самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния. ВСУ регулярно используют такие беспилотники для атак по российским регионам.

8 июня украинские дроны впервые попытались атаковать Северную Осетию, расстояние до которой от границ Украины составляет около 1500 километров. Целью атаки мог стать аэродром в Моздоке.

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      Алан Босиков
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