Беспилотники впервые долетели до Северной Осетии. Расстояние от Украины до российского региона — более тысячи километров

Меняйло: три сбитых в Моздоке БПЛА пытались атаковать военный аэродром

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотники над территорией республики Северная Осетия — Алания. Информацию об этом подтвердили как Минобороны России, так и власти региона.

С момента начала специальной военной операции (СВО) Минобороны не сообщало об уничтожении беспилотников над регионом. Расстояние от Украины до республики составляет около 1500 километров.

Целью атаки мог стать военный аэродром

По данным Минобороны, попытка атаки была совершена примерно в 8:40 по московскому времени. Уточняется, что в ходе атаки применялся дрон самолетного типа. Его уничтожили дежурные средства ПВО. Других подробностей не приводится.

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В свою очередь, глава республики Сергей Меняйло утверждает, что над регионом сбили три беспилотника. Жертв нет, зафиксированы незначительные разрушения и возгорания. Глава региона заявил, что целью украинских дронов, предварительно, был военный аэродром в Моздоке. По данным Telegram-канала Mash, дроны могли запускать из акватории Черного моря в районе Одессы.

Меняйло отметил, что дроны были сбиты над Моздоком. Это город с населением примерно в 35 тысяч человек, третий по величине в республике. Сейчас в Моздокском районе отменили все массовые мероприятия в целях безопасности.

Полет беспилотника над Северной Осетией попал на видео

В сети появилось видео, на которое попал один из трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся атаковать военный аэродром. На кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат самолетного типа летит на небольшой высоте над снимающим его человеком.

Mash определил модель дрона по видео. По данным канала, это может быть Mugin-5 Pro китайского производства. Стоимость одного такого дрона может доходить до 11 тысяч долларов (более 976 тысяч рублей). Украинские войска уже использовали эту модель дронов, в частности при попытках атаковать Крым и Луганскую народную республику.