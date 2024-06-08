Появилось видео полета сбитого беспилотника ВСУ над Северной Осетией

Сбитый в Северной Осетии беспилотник ВСУ попал на видео

В сети появилось видео, на которое попал один из трех беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся атаковать военный аэродром. Ролик разместил Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, как беспилотный летательный аппарат самолетного типа летит на небольшой высоте над снимающим его человеком. По данным Министерства обороны РФ, попытка атаки на российский регион была совершена примерно в 8:40 по московскому времени в субботу, 8 июня. Это была первая атака ВСУ на Северную Осетию.

Позже глава республики Сергей Меняйло рассказал, что утром средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата над Моздоком. Жертв и разрушений не зафиксировано. По словам Меняйло, целью атаки был военный аэродром.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июня ПВО перехватила и уничтожила 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что беспилотники были обезврежены в Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской и Архангельской областях, а также республике Крым и Краснодарском крае.