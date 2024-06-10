Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 10 июня 2024Россия

Описано влияние тюремных привычек на службу бывших заключенных на СВО

Российский военнослужащий рассказал о дисциплинированности бывших зэков на СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский доброволец Максим (имя изменено), принимавший участие в боях под Артемовском (украинское название города — Бахмут) рассказал о влиянии тюремных привычек на бывших заключенных, пришедших в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Daily Storm.

По его словам, бывшие зэки были достаточно дисциплинированными. По мнению военнослужащего, это связано с привычкой выполнять команды в колонии.

«На моей памяти не было каких-то тупорылых случаев, где по синьке кто-то умер или еще что-то. Они выполняли все поставленные задачи и слушали команды, не было такого, что отряд заключенных не идет с нами на позицию, потому что западло», — вспомнил Максим.

У прибывших из тюрьмы также не возникало проблем с алкоголем. При этом, рассказал боец, они заваривали крепкий чай — чифирь — и добавляли туда кофе со сгущенным молоком. Таким образом, пояснил Максим, получался боевой стимулятор.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

В свою очередь, штурмовик Александр отметил, что еще в 2022 году в подразделении с заключенными не было проблем с дисциплиной. Никто не делал различий по тюремным кастам.

«Поначалу они отказывались выполнять хозяйственные работы, однако после первой же прожарки, где мы получили *****, все ЗК поняли, что за них никто ничего копать не будет. Потом никаких проблем не было совсем, разве что бытовая ругань в рамках одного блиндажа», — рассказал военнослужащий.

Артемовск перешел под полный контроль России в мае 2023 года спустя 224 дня боев. Как сообщили в Минобороны, город удалось взять штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» при поддержке Южной группировки войск. Артемовск находится к северу от крупного города Горловки и являлся важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. Первые бои в окрестностях города начались еще летом 2022 года, однако полноценное сражение за Артемовск развернулось в октябре.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории России

      Пугачевой предложили выступить перед россиянами за 100 миллионов рублей

      Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине

      В российском городе в аварийном общежитии рухнул потолок

      В России назвали цели визита Путина в Северную Корею и Вьетнам

      На Камчатке заметили вертолет с привязанным на тросе медведем

      ФСБ сообщила о поимке в Крыму члена террористического батальона

      Сотрудник канала «Россия 24» подорвался на мине в Белгородской области

      Рианна показала внешность без наращенных волос и парика

      Россиянам дали советы по покупке квартиры для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше