Российский военнослужащий рассказал о дисциплинированности бывших зэков на СВО

Российский доброволец Максим (имя изменено), принимавший участие в боях под Артемовском (украинское название города — Бахмут) рассказал о влиянии тюремных привычек на бывших заключенных, пришедших в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Daily Storm.

По его словам, бывшие зэки были достаточно дисциплинированными. По мнению военнослужащего, это связано с привычкой выполнять команды в колонии.

«На моей памяти не было каких-то тупорылых случаев, где по синьке кто-то умер или еще что-то. Они выполняли все поставленные задачи и слушали команды, не было такого, что отряд заключенных не идет с нами на позицию, потому что западло», — вспомнил Максим.

У прибывших из тюрьмы также не возникало проблем с алкоголем. При этом, рассказал боец, они заваривали крепкий чай — чифирь — и добавляли туда кофе со сгущенным молоком. Таким образом, пояснил Максим, получался боевой стимулятор.

В свою очередь, штурмовик Александр отметил, что еще в 2022 году в подразделении с заключенными не было проблем с дисциплиной. Никто не делал различий по тюремным кастам.

«Поначалу они отказывались выполнять хозяйственные работы, однако после первой же прожарки, где мы получили *****, все ЗК поняли, что за них никто ничего копать не будет. Потом никаких проблем не было совсем, разве что бытовая ругань в рамках одного блиндажа», — рассказал военнослужащий.

Артемовск перешел под полный контроль России в мае 2023 года спустя 224 дня боев. Как сообщили в Минобороны, город удалось взять штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» при поддержке Южной группировки войск. Артемовск находится к северу от крупного города Горловки и являлся важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. Первые бои в окрестностях города начались еще летом 2022 года, однако полноценное сражение за Артемовск развернулось в октябре.