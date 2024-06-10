Оскорбивший сына участника СВО из-за шапки с Z россиянин получил 3 года колонии

В Екатеринбурге дали три года мужчине, оскорбившему ребенка из-за шапки с Z

Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам лишения свободы Александра Неустроева, оскорбившего 12-летнего сына участника специальной военной операции (СВО) из-за шапки с символикой Z. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина признан виновным по пунктам «а,б» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным следствия, 21 апреля осужденный в грубой форме отчитал подростка и обозвал его из-за знака Z на шапке. Родители ребенка написали заявление в полицию и попросили возбудить дело о дискредитации армии.

Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении Неустроева и назначил ему судебный штраф в размере семи тысяч рублей, но прокуратура обжаловала это решение.