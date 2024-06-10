Партия Орбана показала худший результат за все время выборов в ЕП

«Фидес» Орбана показала худший результат за всю свою историю выборов в ЕП

Венгерская политическая партия «Фидес» (Христианско-демократическая народная партия) действующего премьер-министра страны Виктора Орбана получила 44,6 процента на выборах в Европарламент (ЕП). Об этом со ссылкой на предварительные данные сообщает портал Национального избирательного бюро Венгрии.

Отмечается, что итоги выборов 2024 года показали худший результат для венгерской правоконсервативной партии за всю ее историю участия в выборах в ЕП с 2004 года. При этом бывшие соратники Орбана, которые отделились в оппозиционный блок Tisza получили 30,1 процент голосов избирателей — лучший результат среди оппозиционных партий Венгрии за последние 14 лет.

Ранее Орбан заявил, что правящая партия Венгрии «Фидес» победила на выборах в Европейском парламенте (ЕП) и набирает 11 мест из 21. При этом в прошлом цикле у альянса было 13 мест. Политик отметил укрепление направленной на мир позиции венгерского правительства. По его словам, граждане страны ясно дали понять, что стремятся к миру, а не к войне.