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02:41, 10 июня 2024Мир

Правящий альянс Венгрии победил на выборах в Европарламент

Премьер-министр Орбан сообщил о победе правящего альянса Венгрии на выборах в ЕП

Фото: Yves Herman / Reuters

Правящий альянс Венгрии («Фидес» — Христианско-демократическая народная партия) победил на выборах в Европейском парламенте (ЕП) и местных выборах в стране, сообщил премьер-министр Виктор Орбан. Его заявление приводит РИА Новости.

Политик отметил укрепление направленной на мир позиции венгерского правительства. По его словам, граждане страны ясно дали понять, что стремятся к миру, а не к войне. Согласно данным Национального избирательного офиса, «Фидес» набирает 11 мест из 21. При этом в прошлом цикле у альянса было 13 мест.

Ранее сообщалось, что поддерживающая главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) лидирует на выборах в ЕП. По данным exit poll, она получает 186-189 мест из 720.

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      Марина Совина
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