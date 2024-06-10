Песков рассказал о наступающих другим на пятки правых партиях Европы

Песков: правые партии Европы вскоре будут наступать другим на пятки

Выборы в Европарламент показали, что правые партии Европы набирают популярность и вскоре будут наступать другим на пятки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Со временем правые партии будут наступать им [проевропейским силам] на пятки», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, динамику роста популярности правых сил «видно невооруженным взглядом».

При этом пресс-секретарь президента отметил, что проевропейские партии в настоящее время сохраняют свои лидирующие позиции.

