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12:41, 10 июня 2024Мир

Песков рассказал о наступающих другим на пятки правых партиях Европы

Песков: правые партии Европы вскоре будут наступать другим на пятки

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Выборы в Европарламент показали, что правые партии Европы набирают популярность и вскоре будут наступать другим на пятки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Со временем правые партии будут наступать им [проевропейским силам] на пятки», — заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, динамику роста популярности правых сил «видно невооруженным взглядом».

При этом пресс-секретарь президента отметил, что проевропейские партии в настоящее время сохраняют свои лидирующие позиции.

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