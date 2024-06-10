Песков заявил о сохранении проевропейских партий в ЕС

Песков: в ЕС сохраняют влияние проевропейские партии

Партии правых популистов «наступают на пятки» ведущим политическим силам по итогам выборов в Европейский парламент (ЕП). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно (...) пока проевропейские [политические силы] сохраняют свои лидирующие позиции», — рассказал он.

При этом Песков подчеркнул, что правые популистские силы набирают силу и в будущем будут укреплять свое влияние в институтах Европейского союза (ЕС).

Ранее стало известно, что поддерживающая главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) лидирует на выборах в Европарламент. По данным exit poll, правоцентристская ЕНП получает 186-189 мест из 720. На втором месте оказался левоцентристский «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D), ему прочат 133 места. Данные силы являются ключевыми сторонниками европейской интеграции в современном виде.