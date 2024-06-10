Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:29, 10 июня 2024Бывший СССР

Под Харьковом ликвидирован командир батальона украинских националистов

Под Харьковом ликвидирован командир «Добровольческого движения ОУН» Кохановский
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Под Харьковом был ликвидирован командир батальона украинских националистов «Добровольческое движение ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, Кохановский был ликвидирован в окопе возле Волчанска. Он возглавлял «Добровольческое движение ОУН», которое участвует в боях на стороне Украины в качестве подразделения территориальной обороны.

В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. В 2019 году он участвовал в митингах против президента Украины Владимира Зеленского с требованиями срыва Минских соглашений.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о ликвидации участника группировки «Кракен» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) в зоне СВО. Как стало известно военкору, Виталий Колесник был ликвидирован под Волчанском.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В Малави сообщили о возможном крушении самолета с вице-президентом страны

      По делу генерала Попова арестовали еще одного фигуранта

      Раскрыто состояние подорвавшегося на мине в Шебекино телеоператора

      В США раскрыли последствия ошибки Запада на Украине

      Объявилась похищенная 39 лет назад девочка. Кто она такая и почему ее исчезновение до сих пор не дает покоя Америке?

      В США спрогнозировали побег Зеленского с Украины

      91-летнего миллиардера обвинили в изнасилованиях

      Президент Малави поручил провести операцию по поиску вертолета

      Найдено неожиданное средство для борьбы с деменцией

      Первая прогулка новорожденного котенка редкого леопарда попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше