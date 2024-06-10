Под Харьковом ликвидирован командир батальона украинских националистов

Под Харьковом ликвидирован командир «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

Под Харьковом был ликвидирован командир батальона украинских националистов «Добровольческое движение ОУН» (ОУН, признана в России экстремистской организацией и запрещена) Николай Кохановский. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Как сообщается, Кохановский был ликвидирован в окопе возле Волчанска. Он возглавлял «Добровольческое движение ОУН», которое участвует в боях на стороне Украины в качестве подразделения территориальной обороны.

В 2016 году Кохановский и «Добровольческое движение ОУН» проводили в Киеве акции против отделений российских банков на Украине. В 2019 году он участвовал в митингах против президента Украины Владимира Зеленского с требованиями срыва Минских соглашений.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о ликвидации участника группировки «Кракен» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) в зоне СВО. Как стало известно военкору, Виталий Колесник был ликвидирован под Волчанском.