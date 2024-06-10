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08:21, 10 июня 2024Россия

Под Москвой приехавших на спортивный слет детей увезли в больницу с отравлением

Shot: под Истрой приехавших на слет 13 детей увезли в больницу с отравлением

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Под Истрой в Подмосковье 13 детей, приехавших на спортивный слет в парк-отель, увезли в больницу с острым отравлением. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, группа из 28 школьников прибыла в парк-отель «Огниково» на спортивное мероприятие. Через некоторое время две девочки 10 и 11 лет пожаловались руководителям на сильную боль в животе и рвоту.

Несовершеннолетним оказали помощь на месте, и им стало лучше. Позже жаловаться на рвоту и больной живот стали 13 девочек в возрасте от 7 до 13 лет.

Участниц слета экстренно отвезли в больницу Красногорска с диагнозом «острая кишечная инфекция». По факту случившегося организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ученик пятого класса вернулся с тренировки с судорогами. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали, у него диагностировали отравление неизвестным веществом.

Правоохранители начали устанавливать другие обстоятельства происшествия.

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      Анна Щербакова
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