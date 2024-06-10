Появились кадры попытки атаки дронов ВСУ на буксир и баржу в Таганрогском заливе

Опубликованы кадры попытки атаки дронов на буксир и баржу в Таганрогском заливе

В сети появились кадры попытки атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на буксир и баржу в Таганрогском заливе. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На записи видно, как рядом с судном возникает световая вспышка, после которой появляются искры. Затем с правого борта падает часть конструкций.

Опубликованные каналом фотографии также говорят о том, что внутри буксира одно из помещений получило повреждения. Так, в одной из кабин нет стекол, также часть вещей разбросана на полу.

ВСУ пытались ударить по буксиру «Инженер Смирнов» и барже «Секция-179» вечером 8 июня. Капитан буксира доложил, что баржа в результате попытки атаки получила незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира оказались выбиты стекла. Два члена экипажа получили легкие осколочные ранения.