Стало известно о попытке атаки ВСУ на буксир и баржу в Таганрогском заливе

Беспилотники ВСУ 8 июня пытались атаковать буксир и баржу в Таганрогском заливе

Вечером в субботу, 8 июня, беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать буксир и баржу в Таганрогском заливе. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Украина предприняла попытку атаки на буксир «Инженер Смирнов» и баржу «Секция-179». Капитан буксира тогда доложил, что баржа в результате попытки атаки получила незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира оказались выбиты стекла.

Предварительно, два члена экипажа получили легкие осколочные ранения. При этом ходовые качества буксира не были потеряны, из-за чего его капитан принял решение возвращаться в порт Азов в Ростовской области.