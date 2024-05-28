Глава города в России прокомментировал сообщения об атаке на авиаремонтный завод
Глава администрации города Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев опроверг данные об атаке на одно из промышленных предприятий. Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале.
Таким образом Фатеев прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения об атаке на расположенный в городе «Авиационный ремонтный завод 325».
Подобные материалы являются фейком и публикуются с целью посеять панику, заявил глава администрации города. Он призвал жителей доверять только официальным источникам информации. «Никакой атаки на предприятие не было», — подчеркнул Фатеев.
Вечером 27 мая беспилотник был сбит в небе над Балашихой. В результате перехвата летательного аппарата пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Позже стало известно, что обломки дрона упали на дом ученого-психолога Андрея Копьева, строение получило повреждения.