Глава города в России прокомментировал сообщения об атаке на авиаремонтный завод

Глава Таганрога назвал фейком сообщения об атаке на авиаремонтный завод

Глава администрации города Таганрога Ростовской области Андрей Фатеев опроверг данные об атаке на одно из промышленных предприятий. Соответствующая запись опубликована в его Telegram-канале.

Таким образом Фатеев прокомментировал появившиеся в соцсетях сообщения об атаке на расположенный в городе «Авиационный ремонтный завод 325».

Подобные материалы являются фейком и публикуются с целью посеять панику, заявил глава администрации города. Он призвал жителей доверять только официальным источникам информации. «Никакой атаки на предприятие не было», — подчеркнул Фатеев.

Вечером 27 мая беспилотник был сбит в небе над Балашихой. В результате перехвата летательного аппарата пострадали два человека, одного из них госпитализировали. Позже стало известно, что обломки дрона упали на дом ученого-психолога Андрея Копьева, строение получило повреждения.