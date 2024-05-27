Глава Подмосковья раскрыл подробности уничтожения беспилотника в Балашихе

Глава Подмосковья Воробьев: обломки БПЛА упали на частный дом, пострадавших нет

Глава Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале раскрыл подробности уничтожения беспилотника в подмосковной Балашихе. По его словам, обломки дрона упали на частный дом, пострадавших нет.

«Сегодня около 21 часа в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила БПЛА — обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал», — отметил губернатор.

Воробьев пообещал помочь с восстановлением постройки. Он также добавил, что жители Балашихи могли слышать хлопки. Глава Подмосковья призвал сохранять спокойствие, подчеркнув, что на месте работают все службы.

Ранее очевидцы рассказали Telegram-каналу Baza о сбитом в Подмосковье беспилотнике. Уточнялось, что дрон был сбит над Балашихой. В Минобороны сообщили, что над территорией Московской области около 21:00 средства ПВО поразили малоразмерный воздушный шар.