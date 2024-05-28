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11:28, 28 мая 2024Россия

Обломки уничтоженного на подлете к Москве БПЛА упали на дом известного ученого

В Подмосковье обломки сбитого БПЛА упали на дом ученого-психолога Копьева

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Обломки сбитого на подлете к Москве беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на дом известного ученого-психолога Андрея Копьева. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

27 мая об уничтожении беспилотника над Балашихой сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По информации издания, после падения обломков была частично повреждена кровля здания, а также частично обрушилась одна из стен.

Ранее власти Балашихи сообщили, что в результате перехвата БПЛА с последующим падением обломков пострадали два человека. Одного из мужчин госпитализировали, его жизни ничего не угрожает. Глава городского округа Сергей Юров пообещал оказать помощь в восстановлении поврежденных строений.

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      Алан Босиков
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