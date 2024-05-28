Обломки сбитого в Подмосковье беспилотника задели двух мужчин

Глава округа Юров: обломки сбитого в Балашихе БПЛА задели двух мужчин

Обломки сбитого в подмосковной Балашихе средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотника задели двух мужчин, об этом в Telegram-канале сообщил глава городского округа Сергей Юров.

Он отметил, что один из местных жителей госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Части дрона повредили жилой дом, в нем находилась пожилая пара, их дочь и внучка, они не пострадали.

«Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет», — уточнил Юров.

Глава округа пообщался с жильцами и соседями, он пообещал помочь в восстановлении постройки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о том, что в подмосковной Балашихе система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Его обломки упали на частный дом.

В Минобороны России в свою очередь сообщили, что над территорией Московской области около 21:00 средства ПВО поразили малоразмерный воздушный шар.

