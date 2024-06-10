Появилось фото флага России в центре взятого под контроль села в Сумской области

Опубликовано фото солдат ВС России в центре взятого под контроль села Рыжевка

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России развернули российский флаг в центре ранее взятого под контроль села Рыжевка в Сумской области Украины. Фото опубликовано в Telegram-канале «Воевода вещает».

На кадрах видно, как военнослужащий держит в руках российский флаг. На следующей фотографии крупным планом сняты таблички государственных учреждений Рыжевки — местного сельского совета и библиотеки.

Когда именно были сняты кадры, не уточняется.

О взятии Рыжевки ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, украинские силы понесли значительные потери и были вынуждены отступить.