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09:57, 10 июня 2024Бывший СССР

Появилось фото флага России в центре взятого под контроль села в Сумской области

Опубликовано фото солдат ВС России в центре взятого под контроль села Рыжевка

Кадр: Telegram-канал Kadyrov_95

Солдаты Вооруженных сил (ВС) России развернули российский флаг в центре ранее взятого под контроль села Рыжевка в Сумской области Украины. Фото опубликовано в Telegram-канале «Воевода вещает».

На кадрах видно, как военнослужащий держит в руках российский флаг. На следующей фотографии крупным планом сняты таблички государственных учреждений Рыжевки — местного сельского совета и библиотеки.

Когда именно были сняты кадры, не уточняется.

О взятии Рыжевки ранее заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, украинские силы понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

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      Глеб Палехов
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