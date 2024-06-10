Пожилая женщина поцеловала женатого друга юности и удивилась

60-летняя женщина призналась, что влюбилась в женатого друга юности. Историю, которой она поделилась на одном из женских форумов, опубликовало издание Mirror.

Во время знакомства в университете им было по 19, и они понравились друг другу еще тогда, но романтических отношений у них не было. Потом мужчина и женщина дружили семьями, продолжая флиртовать. «Он всегда относился ко мне с любовью, добротой, уважением, заботой, преданностью и чрезвычайной щедростью. Не думаю, что у нас когда-либо были ссоры. Я никогда не могла понять, что он во мне нашел», — пишет она.

Когда пожилая женщина развелась и начала посещать психотерапевта из-за депрессии, тревожности и ПТСР, старый друг начал поддерживать ее финансово. «Но в последние пару лет он стал признаваться мне, что его брак рушится, и они ходят к психотерапевту. Еще он недавно рассказал мне, что за все четыре года, что мы учились в университете, он ни с кем не встречался, и я была единственной женщиной, которую он целовал. Я сказала ему, что наш первый поцелуй был лучшим поцелуем в моей жизни, и он ответил так же», — призналась женщина.

Попав в место, где мужчина и женщина впервые поцеловались, они сделали это снова. Она удивилась нахлынувшим на нее чувствам и призналась ему в любви, но избранник смутился. «Я не хочу разрушать его брак, но я также не хочу упускать возможность счастья с кем-то, кто, как я с опозданием понимаю, был любовью всей моей жизни. Стоит ли мне отступить или пойти на этот шаг?» — спросила она.

В комментариях пользовательницы форума были единодушны — ей предложили оставить мужчину в покое, пока он решает свои проблемы с браком. «Перестаньте встречаться с ним наедине и подождите, останутся ли они вместе или нет. Если они разойдутся, начните оттуда, но имейте в виду, что все это может легко сойти на нет», — написала авторов одного из комментариев.

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