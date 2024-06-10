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22:42, 10 июня 2024Мир

Правая партия во Франции заявила о планах объединиться с «Нацобъединением»

AFP: в партии «Реконкиста» одобрили план коалиции с «Нацобъединением»
Марион Марешаль-Ле Пен

Марион Марешаль-Ле Пен. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Возглавлявшая список французской партии «Реконкиста» на выборах в Европарламент Марион Марешаль с одобрением относится к плану коалиции с правой партией «Национальное объединение» (RN) на выборах в Национальное собрание. Об этом сообщает Agence France Press (AFP).

«Есть горячая надежда, что мы найдем способ объединиться», — подчеркнула Марешаль.

Глава «Нацобъединения» Жордан Барделла после встречи с племянницей Марин Ле Пен в штаб-квартире RN отметил конструктивный подход, который демонстрировала Марешаль по отношению к его партии.

Ранее Марешаль выступила против оказания военной помощи Киеву. По ее словам, это ведет к разоружению Франции.

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      Юлия Мискевич
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