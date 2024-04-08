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14:03, 8 апреля 2024Мир

Во Франции выступили против поставок оружия Украине

Во французской партии «Отвоевание» выступили против поставок оружия Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Поставки вооружений Украине разоружают Францию. Это в эфире телеканала BFMTV заявила выступающая против военной помощи Киеву вице-президент французской правой партии «Отвоевание» Марион Марешаль.

«Я говорила с самого начала: я против отправки оружия по простой причине, потому что считаю это ослаблением военных средств Франции. Потому что это разоружение Франции», — сказала она.

Ранее Марешаль облили пивом во время сельскохозяйственного салона в Париже. «Это был явно пьяный человек, который хотел выделиться», — рассказали в окружении политика.

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      Виктория Кондратьева
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