Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение

Правительство России поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, предусматривающей административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения виновному грозит лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Ранее авторы законопроекта указали, что причиной большинства ДТП на дорогах являются водители, которые опасно водят машину и безразлично относятся к другим участникам дорожного движения. Парламентарии подчеркивают, что основанием для привлечения водителя к ответственности за опасное вождение должно быть доказательство нарушения в виде фото или видеозаписи.