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02:07, 10 июня 2024Россия

Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение

Правительство РФ поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Global Look Press

Правительство России поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, предусматривающей административную ответственность за опасное вождение в виде штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. В случае повторного правонарушения виновному грозит лишение водительских прав на срок до трех месяцев.

Ранее авторы законопроекта указали, что причиной большинства ДТП на дорогах являются водители, которые опасно водят машину и безразлично относятся к другим участникам дорожного движения. Парламентарии подчеркивают, что основанием для привлечения водителя к ответственности за опасное вождение должно быть доказательство нарушения в виде фото или видеозаписи.

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      Марина Совина
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